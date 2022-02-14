Иран призвал страны Запада не играть с ним в игры

14 фев. 18:18

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что странам Запада необходимо положить конец скептическим оценкам в рамках продолжающихся в Вене переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Запад и США должны отказаться от попыток играть с текстом ядерного соглашения и затянуть время", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и обороны Ирландии Саймоном Ковени.

Глава иранского внешнеполитического ведомства также отметил, что Тегеран старается как можно скорее достичь позитивных результатов на переговорах, передает агентство ISNA.