МИД: Россия готова продолжить "содействовать поиску точек соприкосновения" между Турцией и Арменией

14 фев. 18:18

Россия продолжит помогать отыскивать точки соприкосновения между Турцией и Арменией, заверил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в ходе телефонного разговора с армянским спецпредставителем по нормализации отношений с Турцией, вице-спикером парламента РА Рубеном Рубиняном.

"С российской стороны подтверждена готовность и далее содействовать поиску точек соприкосновения между Ереваном и Анкарой в интересах стабильности и устойчивого развития в регионе", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Кроме того, в ходе беседы дипломаты обменялись мнениями по реализации московских договоренностей от 14 января текущего года между Ереваном и Анкарой, а также по дальнейшим шагам в связи с новым контактом спецпредставителей в Вене, запланированным на 24 февраля.