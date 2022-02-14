Талибы* создадут национальную армию Афганистана

14 фев. 18:09

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (*запрещенная в России террористическая организация) намерено создать 150-тысячную национальную армию, - сообщил сегодня начальник пресс-центра министерства обороны талибов Энаятулла Хоразми в интервью государственному информационному агентству Bakhtar.

"В военных корпусах и военных центрах уже зарегистрированы почти 90 тыс человек. Нам нужны профессиональные калры", - заявил Хоразми, передает "Интерфакс".

Руководство Минобороны Афганистана не раз обращалось по этому вопросу и к тем, кто находится в стране, и к тем, кто под влиянием пропаганды покинули страну, с призывом вернуться на родину, и пять пилотов бывшей правительственной армии вернулись в страну и уже проходят службу в ВВС талибов. Вернутся и другие военнослужащие правительственных сил: в Афганистане готовы обеспечить им лучшие условия службы, - заверил глава пресс-центра минобороны страны.

Хоразми также сообщил, что талибы намерены очистить свои ряды от лиц "случайных" и "злоупотребляющих своим положением" - руководство движения уже избавилось от 4202 таких людей, уволив их из своих рядов.

Напомним, численность силовых структур прежнего правительства Афганистана достигала 352 тыс человек, 190 тыс человек из них составляли Вооруженные силы.