Токаев поддержал Бердымухамедова в стремлении организовать внеочередные выборы

14 фев. 17:59

В понедельник, 14 февраля, состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Туркменистана Касым-Жомарта Токаева и Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщили в пресс-службе главы казахстанского государства.

В ходе беседы Токаев поддержал решение своего туркменского коллеги о проведении внеочередных президентских выборов.

"Касым-Жомарт Токаев выразил искреннее уважение к президенту Туркменистана и высказался в поддержку решения Гурбангулы Бердымухамедова о проведении внеочередных президентских выборов. По словам Касым-Жомарта Токаева, огромный политический и жизненный опыт лидера Туркменистана, несомненно, послужит делу процветания этого государства", - сказано в заявлении.

Главы государств также поговорили о перспективах сотрудничества в торговле, энергетике, транспорте, промышленности и сельском хозяйстве. В частности, они высказали заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей между двумя странами.