Арсеналы и оружейные магазины Казахстана недосчитались более 3,3 тыс стволов

14 фев. 17:48

За период январских событий из арсеналов правоохранительных органов и охотничьих магазинов в Казахстане было похищено почти 3,4 тыс единиц оружия, - сообщила пресс-служба президента страны по ссылкой на данные генеральной прокуратуры.

"В общей сложности похищено 3388 единиц оружия, в том числе 1629 ружей из 10 охотничьих магазинов. Пока найдена треть, или 967 единиц. Поиск и изъятие оружия продолжаются, по всем фактам ведутся расследования", - проинформировал генеральный прокурор Гизат Нурдаулетов президента страны Касым-Жомарта Токаева о ходе расследования событий "трагического января". передает РИА Новости.

Отдельно ведется следствие в отношении должностных лиц силовых органов, покинувших служебные здания в пик беспорядков, из-за чего в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях в руки преступников попало более полутора тысяч единиц оружия из арсеналов правоохранителей, - отмечается в пресс-релизе.