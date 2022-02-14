Олимпиада в Пекине: итоги одиннадцатого дня

14 фев. 17:38

В Пекине завершился одиннадцатый день зимних Олимпийских игр. В понедельник были разыграны четыре комплекта наград в четырех видах спорта: бобслее; прыжках с трамплина; фигурном катании; фристайле.



Олимпийская сборная России пополнила свою копилку одной медалью. Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали обладателями серебряной награды в танцах на льду. В сумме они набрали 220,51 (балла). Первое место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (226,98), третье - американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (218,02).



В бобслее золотую медаль выиграла представительница США Кейлли Хамфрис. По итогам четырех попыток она показала время 4:19,27. Серебряным призером стала ее соотечетственница Элана Мейерс Тейлор (+1,54), бронзовым - Кристин де Брюйн из Канады (+1,76).



В мужских командных соревнованиях по прыжкам с трамплина "золото" завоевала сборная Австрии (Штефан Крафт, Даниэль Хубер, Ян Херль, Мануэль Феттнер), набравшая 942,7 балла. "Серебро" досталось команде Словении (Ловро Кос, Цене Превц, Тими Зайц, Петер Превц) - 934,4 а замкнула тройку призеров команда Германии (Константин Шмид, Штефан Ляйе, Маркус Айзенбихлер, Карл Гайгер) - 922,9.



В соревнованиях по лыжной акробатике у женщин победу одержала китаянка Сюй Мэнтао, набравшая 108,61 балла в главном финале. Второй стала Анна Гуськова из Беларуси (107,95), третьей - Меган Ник из США (93,76).



На данный момент в медальном зачете лидирует Норвегия (9 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медали). На втором месте располагается Германия (8 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовых), на третьем - США (7 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых). Сборная России находится на восьмом месте. В активе россиян 4 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых наград.В Пекине завершился одиннадцатый день зимних Олимпийских игр. В понедельник были разыграны четыре комплекта наград в четырех видах спорта: бобслее; прыжках с трамплина; фигурном катании; фристайле.



Олимпийская сборная России пополнила свою копилку одной медалью. Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали обладателями серебряной награды в танцах на льду. В сумме они набрали 220,51 (балла). Первое место заняли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (226,98), третье - американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (218,02).



В бобслее золотую медаль выиграла представительница США Кейлли Хамфрис. По итогам четырех попыток она показала время 4:19,27. Серебряным призером стала ее соотечетственница Элана Мейерс Тейлор (+1,54), бронзовым - Кристин де Брюйн из Канады (+1,76).



В мужских командных соревнованиях по прыжкам с трамплина "золото" завоевала сборная Австрии (Штефан Крафт, Даниэль Хубер, Ян Херль, Мануэль Феттнер), набравшая 942,7 балла. "Серебро" досталось команде Словении (Ловро Кос, Цене Превц, Тими Зайц, Петер Превц) - 934,4 а замкнула тройку призеров команда Германии (Константин Шмид, Штефан Ляйе, Маркус Айзенбихлер, Карл Гайгер) - 922,9.



В соревнованиях по лыжной акробатике у женщин победу одержала китаянка Сюй Мэнтао, набравшая 108,61 балла в главном финале. Второй стала Анна Гуськова из Беларуси (107,95), третьей - Меган Ник из США (93,76).



На данный момент в медальном зачете лидирует Норвегия (9 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медали). На втором месте располагается Германия (8 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовых), на третьем - США (7 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых). Сборная России находится на восьмом месте. В активе россиян 4 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых наград.