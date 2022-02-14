Лавров получил "неудовлетворительные ответы" от Столтенберга и Борреля

14 фев. 17:24

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель дали неудовлетворительные ответы на послание главы МИД России Сергея Лаврова по неделимости безопасности. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Дипломат уточнил, что в промежутках между основными контактами - на высшем уровне и на уровне министров иностранных дел - он направил специальное послание всем западным коллегам. В нем шла речь о том, что обязательства по неделимости безопасности в действительности "гораздо сложнее и комплекснее", чем считают на Западе, "оправдывая вступление Украины в НАТО".

"И я получил ответы неудовлетворительные. Никто из моих коллег министров не ответил на мое послание. Получили мы две маленьких бумажки - одну от чиновника Столтенберга - генсека НАТО, вторую от чиновника Борреля - главы дипломатии европейской внешнеполитической службы, в которых сказано: "Вы не волнуйтесь, надо продолжать диалог, главное - обеспечьте деэскалацию вокруг Украины", - цитирует Лаврова ТАСС.

Министр обратил внимание на то, что таким образом они выразили пренебрежение к норме, закрепленной на высшем уровне: никакая организация "не может считать себя главной и доминирующей в Евроатлантике".

Соответственно, заверил Лавров, российская сторона будет и дальше "добиваться конкретной реакции от каждой страны".