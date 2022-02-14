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Кубанские росгвардейцы избавили Новоукраинскую от двух снарядов

Росгвардия

Саперы Росгвардии избавили жителей кубанской станицы Новоукраинской в Крымском районе края от двух артиллерийских снарядов со следами сильной коррозии, - сообщает пресс-служба регионального ГУ Росгвардии.  

Сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН Росгвардии уничтожили два 76-мм артиллерийских снаряда со следами сильной коррозии, оставшиеся в земле со времен Великой Отечественной войны, - передает "АиФ-Юг".

Снаряды нашли на берегу реку Шибик возле хутора Новоукраинского, их перевезли в карьер и уничтожили накладным зарядом.

ФОТО Росгвардия
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