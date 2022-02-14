Кукурузу для попкорна начнут выращивать в Агджабеди

14 фев. 16:56

В азербайджанском Агджабединском зерновом агропарке планируется начать производство кукурузы для попкорна.

Общая площадь агропарка 3 тыс га, из них посевные - 1 368 га. На территории выращиваются ячмень, пшеница, кукуруза, хлопок, подсолнечник, также разбит крупный интенсивный миндальный сад.

В прошлом году в агропарке собрали свыше 20 тыс т зерновых культур, в том числе почти 8 тыс т зерновой кукурузы. В 2022 году на 100 га планируется посадить специальный сорт кукурузы для изготовления попкорна, еще 1 177 га займет обычная кукуруза.