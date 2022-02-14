Путин назвал расширение НАТО на восток бесконечным и опасным

14 фев. 16:52

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Кремле, что расширение НАТО на восток "бесконечно и очень опасно".

Российский лидер попросил главу внешнеполитического ведомства представить соображения по ответам США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности, передает РИА Новости.

"Сергей Викторович, мы договаривались с вами сегодня о том, что МИД России представит свои соображения по поводу ответов, которые мы получили на наши предложения, направленные нашим американским коллегам в Вашингтон и коллегам из Североатлантического альянса в Брюссель, по поводу организации вопросов, связанных с безопасностью в Европе, и ответа на наши озабоченности, связанные с бесконечным, на наш взгляд, и очень опасным расширением НАТО на восток - теперь уже и за счет бывших республик Советского Союза, включая и Украину", - сказал президент, обращаясь министру.

Напомним, 17 декабря 2021 года министерство иностранных дел России представило проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР. 26 января США и НАТО дали письменные ответы России на предложения о гарантиях безопасности.