В Ташкенте был похищен африканский "колдун", который превращал бумагу в доллары

14 фев. 16:45

Группа преступников в Узбекистане похитила "колдуна" из Камеруна, способного превращать бумагу в доллары. Позже выяснилось, чтоб это был хитрый план мести.

По данным ГУВД, история произошла в мае 2019 года. Несколько дней преступники удерживали в заложниках гражданина Камеруна по имени Биеби Жан Мари. В Ташкенте он якобы собирался заняться бизнесом, его сопровождал гид и переводчик Фарход Хошимов, который оказался в сговоре с преступниками. Хошимов заманил "колдуна" в трущобы, там на него напали. Похитители потребовали $30 тыс выкупа из Камеруна, однако "колдуну" удалось сбежать, он добрался до полиции, вся преступная группировка, включая главаря, была задержана.

Выяснилось, что Фарход Хошимов не в первый раз имел дело с гражданином Камеруна. За полгода до инцидента, он встретился с африканцами, которые представились как Марк и Вильям. Один из них на глазах Хошимова сделал из обычной бумаги доллары, которые позже приняли в банке. Поверив в магию, Хошимов занял у местного криминального авторитета $20 тыс - "колдун" обещал превратить их в $60 тыс.

Вскоре камерунец опоил доверчивого узбекистанца снотворным и пропал вместе с деньгами. Ради того, чтобы вернуть $20 тыс Хошимов организовал преступную группировку и придумал план, чтобы завлечь камерунских мошенников обратно в Узбекистан. План сработал отчасти - вместо Марка и Вильяма из Камеруна приехал другой "колдун" Биеби Жан Мари.

Правоохранители раскрыли фокус с купюрами - настоящие доллары обрабатывали специальным раствором, чтобы они выглядели как бумага, другой раствор возвращал деньгам первоначальный вид.

Хошимов и его соучастники получили по пять лет лишения свободы.