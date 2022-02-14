РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Азербайджан готов помочь Грузии

Азербайджан готов помочь Грузии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Байрамов поинтересовался ситуацией в Грузии в связи с произошедшим накануне землетрясением. Он подчеркнул, что Баку в случае необходимости всегда готов оказать помощь Грузии.

Залкалиани заявил, что природные катаклизмы не вызвали серьезных последствий, и выразил благодарность главе МИД Азербайджана за проявленную солидарность.

Помимо этого, министры обсудили актуальные темы развивающихся двусторонних отношений и региональные вопросы. Стороны также обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках международных организаций и предстоящих в ближайшие месяцы мероприятиях.

635 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version