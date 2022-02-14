Азербайджан готов помочь Грузии

14 фев. 16:30

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Байрамов поинтересовался ситуацией в Грузии в связи с произошедшим накануне землетрясением. Он подчеркнул, что Баку в случае необходимости всегда готов оказать помощь Грузии.

Залкалиани заявил, что природные катаклизмы не вызвали серьезных последствий, и выразил благодарность главе МИД Азербайджана за проявленную солидарность.

Помимо этого, министры обсудили актуальные темы развивающихся двусторонних отношений и региональные вопросы. Стороны также обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках международных организаций и предстоящих в ближайшие месяцы мероприятиях.