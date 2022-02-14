Джонсон призвал Европу отказаться от "Северного потока-2"

14 фев. 16:18

Британский премьер Борис Джонсон заявил в эфире Sky News, что ситуация вокруг Украины очень опасна.

По его словам, есть "знаки", которые свидетельствуют о серьезной подготовке к эскалации в стране. "Мы должны осознавать, что ситуация очень и очень опасная, мы на краю пропасти, но у Владимира Путина еще есть время отступить", - сказал он.

При этом премьер считает, что Запад должен быть готовым к введению жестких санкций против России и поиску альтернативных источников энергии вместо "Северного потока 2".