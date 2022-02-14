Актриса Евгения Брик будет кремирована в Лос-Анджелесе

14 фев. 16:10

Российская актриса Евгения Брик, умершая в возрасте 40 лет от тяжелой болезни, будет кремирована в Лос-Анджелесе, где она жила и проходила лечение, пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении актрисы.

"Простятся в узком кругу в Лос-Анджелесе, там же пройдет кремация, хоронить будут позже в Москве", - рассказал собеседник агентства.

Информации о прощании с Брик в Москве пока нет. Супруг актрисы, режиссер Валерий Тодоровский пока остается в США.

Евгения Брик умерла 10 февраля. Она известна по картинам "Стиляги", "Географ глобус пропил" и "Одесса", а также по сериалу "Оттепель".