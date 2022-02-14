Эрдоган рассказал, как себя чувствует заразившаяся COVID-19 супруга

14 фев. 15:58

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии поездки в ОАЭ рассказал о самочувствии его супруги, которая продолжает лечение от коронавируса COVID-19.

По словам турецкого лидера, Эмине Эрдоган сдавала тесты, но все они по-прежнему положительные.

"Нет, супруга не сможет сопровождать меня в ходе моего визита в ОАЭ. Ее тесты пока дают положительный результат", - цитирует его РИА Новости.

Президент Турции также отметил, что жена переносит инфекцию легко.

Напомним, ранее Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что у него и его супруги диагностировали омикрон-штамм коронавируса. Последние тесты главы турецкого государства были отрицательными, и он приступил к работе.