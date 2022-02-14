Туркменистан впервые за 15 лет перепишет население

14 фев. 15:50

В Туркменистане планируют провести перепись населения, информация об этом прозвучала на заседании Халк Маслахаты (верхней палаты парламента).

В республике официальные данные о численности населения не публиковались с 2007 года, тогда сообщалось, что в стране проживает почти 6,8 млн человек.

В настоящее время предпринимаются меры по организации переписи населения в соответствии с "Планом проведения сплошной переписи населения и жилищного фонда Туркменистана в 2022 году", сообщил 11 февраля на заседании глава Госкомитета по статистике республики. Он также проинформировал о том, что в Туркменистане в период 17–27 декабря 2021 года состоялась пробная перепись населения, ее провели посредством применения цифровых технологий. Результаты пробной переписи озвучены не были.

Численность населения Туркменистана не обнародуется с прихода к власти Гурбангулы Бердымухамедова. В 2012 году население было переписано в последний раз, но данные остались неопубликованными.

Согласно постановлению президента №410 "О проведении сплошной переписи населения и жилищного фонда Туркменистана 2022 года", заявленный период проведения переписи - 17-27 декабря 2022 года.