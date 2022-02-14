Саакашвили сократили количество встреч с семьей

14 фев. 15:47

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в настоящее время в тюрьме 12 в Рустави, заявил, что ему ограничили право на свидания.



По словам экс-главы государства, теперь ему разрешат видеться с членами семьи лишь раз в месяц.



"Я же написал, что после того, как в пятницу утром прокуратура Украины признала меня потерпевшим, Иванишвили еще более усугубит мое положение, и вот в воскресенье зашел озабоченный сотрудник режима и завил мне, что свидания с членами семьи, предполагающие часовое общение по телефону через стекло, теперь будут не раз в неделю, а раз в месяц", - цитирует его "Грузия Online".



Саакашвили подчеркнул, что впервые сталкивается с подобным. "С какими мелкими ничтожествами мы имеем дело. Я с таким не только не сталкивался, а никогда и не слыхивал о существовании такого зла. Убежден, что и это будет добавлено к делу, возбужденному прокуратурой Украины, либо к делам, возбужденным в освобожденной в ближайшее время Грузии", - подытожил бывший президент Грузии.



Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день экс-глава государства объявил голодовку. Комментируя свое задержание, он отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. 20 ноября бывший президент Грузии был переведен в военный госпиталь в Гори, где сначала находился в отделении интенсивной терапии, а затем проходил курс реабилитации. В ночь на 30 декабря его перевезли из военного госпиталя в Гори в тюрьму 12 в Рустави, куда он был помещен изначально после задержания.