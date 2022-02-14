Кадыров Зеленскому: время клоунады закончилось

14 фев. 15:40

Чеченский лидер Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и жителям страны.

"Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий", заявил глава республики в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что сегодня "как никогда" необходимо выполнять Минские соглашения.

"Неукоснительное выполнение положений, прописанных в этом документе - первый важнейший шаг в деле политического урегулирования нарастающего противостояния не только между нашими странами, но и в вопросе снижения общей напряжённости в глобальном смысле этого слова", - подчеркнул лидер Чечни.

Кадыров призвал Зеленского сделать все от него зависящее во избежание кровопролития в регионе. Он напомнил, что ни Владимир Путин, ни граждане России не хотят эскалации конфликта.