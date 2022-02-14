Вирусолог предположил, что Россия достигла пика пятой волны коронавируса

14 фев. 15:30

В России наблюдается пик очередной волны пандемии, сообщил вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ura.ru.

"Я думаю, что мы находимся на пике этой волны, и через некоторое время она пойдет вниз. Это не только эпидемиологическая закономерность, но и биология стоит за этим", - заявил вирусолог.

Текущая волна связана со штаммом "омикрон". При текущем уровне заболеваемости вирусный геном "портится", что делает его менее жизнеспособным, отметил ученый.

Он подчеркнул, что расслабляться пока рано. "Здесь нужно, чтобы обязательно люди прививались, чтобы они продолжали выполнять противоэпидемические мероприятия", - указал Альтштейн.