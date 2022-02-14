Транзит власти по-туркменски

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил досрочные президентские выборы. Почему многолетний руководитель решился уступить власть и насколько прочным будет транзит?

Туркменистан считается одной из самых закрытых стран мира, похожей на постсоветский аналог Северной Кореи. Выезд молодежи ограничен, вещание интернета жестко контролируется, а оппозиции не существует. Нынешний президент Гурбангулы Бердымухамедов руководит уже 15 лет, показывая пример стабильного правления не только СНГ, но и миру. В отличие от Киргизии, которую каждый год сотрясают революции, или Казахстан, который, несмотря на транзит, на несколько дней оказался на грани хаоса, в Ашхабаде все спокойно. Даже коронавирус не выбил из колеи республику. Бердымухамедов, которого называют аркадагом (то есть покровителем нации), попросту запретил Covid-19.

Экономика Туркменистана выдержала пандемические испытания и показывает шестипроцентный рост. Растет промышленность, торговля, сельское хозяйство и строительство. Если Бердымухамедова считают опорой нации, то опорой туркменской экономики служат несметные запасы газа. По данным BP, по газовым резервам Туркменистан находится на четвертом месте в мире, уступая лишь России, Ирану и Катару. Основную часть топлива Туркменистан продает по четырем трубопроводам, идущим от каспийских месторождений в Китай.

Однако, несмотря на огромный потенциал, в Туркменистане есть системные проблемы. Во-первых, это долгое правление президента. Примеры арабских революций показали, что несменяемость власти может вызвать недовольство, привести к протестам и даже госпереворотам. В Туркменистане существует классический культ личности верховного правителя. Памятники и фотографии Бердымухамедова украшают почти каждую улицу страны. Его книги учат наизусть школьники, а чиновники едва ли не встают на колени, когда здороваются с руководителем.

Авторитаризм может вызывать беспокойство, но одного этого мало. Есть проблемы куда серьезнее, например, значительная коррупция. По уровню коррумпированности Туркменистан находится в мировых лидерах, составляя компанию странам, где постоянно идут войны - Афганистан, Ливия и Сирия. Безработица, по официальным данным, невысокая – 4%, но насколько можно доверять этой статистике?

Независимые эксперты утверждают, что в 2020 году безработица достигла 60%. И это крайне странно, если учесть, что по ВВП на душу населения Туркменистан может потягаться с некоторыми европейскими странами. Объясняется это тем, что на самом деле нефтяные и газовые доходы страны распределяются неравномерно. Высокая коррупция буквально съедает бюджет страны, и доходы от гигантских продаж газа не оказываются на столе у каждого туркмена. Если к этому прибавить, что страна крайне закрытая и молодежь не может свободно выезжать за рубеж, то становится ясно, что потенциал для протестов достаточно высокий.

Не будем также забывать, что с недавних пор на южных границах Туркменистана образовалась новая геополитическая реальность. Летом запрещенное в РФ движение "Талибан" захватило власть в Афганистане, что может вдохновить другие экстремистские группировки на борьбу за власть в Центральной Азии, включая и Туркменистан. Кроме того, январские беспорядки в Казахстане показали, что даже в самой обеспеченной стране региона возможна дестабилизация. Какие выводы из событий в Афганистане и Казахстане сделал Гурбангулы Бердымухамедов, мы точно не знаем, но из СМИ известно, что на свое место он хочет выдвинуть 40-летнего сына Сердара.

С одной стороны, решение аркадага провести выборы весьма правильное. Так три года назад сделал и Нурсултан Назарбаев, превентивно гася в зародыше возможную "весну". С другой стороны, выбор сына в качестве преемника может создать проблемы. Народ может посчитать, что это все тот же клан Бердымухамедовых, и от смены президента сама по себе власть не меняется, а значит, и жизнь в Туркменистане не изменится.

Независимо от того, каким путем пойдет Бердымухамедов, вызовы для его преемника останутся прежними: коррупция, безработица и опасное соседство с талибами. Как новый президент будет справляться со всем этим грузом ответственности, узнаем после 12 марта. Именно на этот день назначены досрочные президентские выборы.