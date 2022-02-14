"Заминировавший" автобусную остановку в Сочи мужчина предстанет перед судом

14 фев. 15:20

В отношении 46-летнего жителя Астраханской области, который находился в состоянии алкогольного опьянения, возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в "минировании" автобусной остановки в Сочи, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 1 февраля мужчина сообщил полицейским о якобы возможном минировании автобусной остановки. К месту выехали экстренные службы, однако никаких взрывчатых веществ не нашли. Позже сотрудники полиции установили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а звонок совершил из хулиганских побуждений.

"В настоящее время отделом дознания УВД по городу Сочи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

"На период производства дознания мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавили в пресс-службе.