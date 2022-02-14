Тунис открывает въезд для всех привитых россиян

14 фев. 15:12

С 15 февраля Тунис меняет правила въезда в страну.

"Благодаря заметному прогрессу в области вакцинации <...>, санитарному протоколу по туризму и его неукоснительному соблюдению во всех туристических учреждениях Тунис готов к возвращению туристов", - сообщили в офисе по туризму Туниса в России в понедельник, пишет "Интерфакс".

Чтобы отправиться в Тунис, россиянин должен иметь сертификат о вакцинации - страна признала все российские вакцины. Кроме того, с 15 февраля гражданам РФ не нужно сдавать ПЦР-тесты до приезда в Тунис.

Регулярное авиасообщение с Тунисом разрешено с прошлого года. Карантина для туристов нет.