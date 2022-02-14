Россия не будет участвовать в спецзаседании ОБСЕ

14 фев. 15:03

Россия не примет участия в заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), запрошенном странами Балтии. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Мы сегодня в этой встрече не участвуем", - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, накануне председательствующая в ОБСЕ Польша заявила, что балтийские страны обратились к ней с просьбой провести заседание с Беларусью и другими странами в связи с "необычной военной активностью". Заседание состоится 14 февраля, начало - в 17:00 (мск).