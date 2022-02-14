Горнолыжные курорты Сочи ждут потока туристов на 23 февраля

14 фев. 14:58

В День защитника Отечества загрузка горнолыжных курортов Сочи превысит 90%, сообщили местные власти.

"На предстоящие праздники, как и в целом в феврале, отмечается повышенный интерес туристов к отдыху на горнолыжных курортах Сочи. Загрузка горных курортов сегодня составляет порядка 82%. На праздничные дни, приуроченные к 23 февраля, планируется более 90%", - уточнили в администрации города в понедельник.

Всего в феврале гостей принимают 653 объекта размещения - это свыше 58 тыс номеров.

"Всего одномоментно в гостиницах Сочи количество туристов составляет более 75 тыс человек. Средняя загрузка коллективных средств размещения составляет 65,3%", - добавили в администрации.

Ожидается, что на февральские праздники загрузка в организованном секторе повысится до 67%.