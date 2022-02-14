Нелегальных торговцев оружием арестовали в Северной Осетии

14 фев. 14:56

Двое жителей Северной Осетии арестованы за незаконную торговлю оружием и боеприпасами, сообщает пресс-служба МВД республики.

По данным ведомства, с апреля по июль 2021 года 34-летний и 26-летний торговцы незаконно продали пять единиц огнестрельного оружия и 74 патрона различного калибра. Сотрудники МВД и УФСБ РФ по Северной Осетии задержали мужчин на автозаправке в Пригородном районе республики.

Отмечается, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело, им грозит до 12 лет лишения свободы.