В правящей партии Грузии заявили о солидарности с народом Украины

14 фев. 14:53

Грузия является одной из нескольких стран в мире, принявших резолюцию в поддержку Украины. Об этом заявила председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

Он подчеркнул, что власти Грузии утвердили парламентскую резолюцию, и тем самым Грузия выразила четкую солидарность с народом Украины и зафиксировала собственное желание внести свой вклад в недопущение войны в этой стране. По его словам, громче заявление нельзя было сделать.

Председатель правящей партии также отметил, что поддержка Украины со стороны грузинского руководства является максимально четкой, передает "Грузия Online".