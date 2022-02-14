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В правящей партии Грузии заявили о солидарности с народом Украины

В правящей партии Грузии заявили о солидарности с народом Украины

Грузия является одной из нескольких стран в мире, принявших резолюцию в поддержку Украины. Об этом заявила председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

Он подчеркнул, что власти Грузии утвердили парламентскую резолюцию, и тем самым Грузия выразила четкую солидарность с народом Украины и зафиксировала собственное желание внести свой вклад в недопущение войны в этой стране. По его словам, громче заявление нельзя было сделать.

Председатель правящей партии также отметил, что поддержка Украины со стороны грузинского руководства является максимально четкой, передает "Грузия Online".

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