Турецкие лекарства поступят в продажу в Грузии через несколько недель

14 фев. 14:44

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, как скоро в аптеках страны появятся лекарства из Турции.

Напомним, фармрынок Грузии открылся для Турции в середине января.

"Фармацевтические компании-импортеры уже активно работают над тем, чтобы ввезти качественные, дешевые медикаменты из Турции и, по моей информации, через несколько недель начнется ввоз медикаментов в аптеки", – поделился Гарибашвили на заседании правительства.

Сроки для получения лицензии импорта медикаментов снижены с 45 до 7 дней. "Мы должны открыть дорогу импортерам", – указал он.

Ожидается, что выход на рынок турецких производителей медикаментов повысит конкуренцию, что положительно отразиться на ценах.