Эрдоган приедет в Узбекистан

14 фев. 14:40

Президент Турции Реджеп Тайиип Эрдоган обсудил в Стамбуле с членами Совета старейшин Организации тюркских государств дальнейшее укрепление многоплановых отношений сотрудничества между странами, сообщает пресс-служба Сената Узбекистана.

Отмечается, что республику на встрече представлял член Сената Бахтиер Сайфуллаев, который отметил, что "отношения между Шавкатом Мирзиеевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом стали основой для восстановления дружественных отношений между Узбекистаном и Турцией".

Помимо этого, он подчеркнул, что политическая воля президента Узбекистана не только обновила атмосферу в регионе и восстановила добрососедские связи, но и установила прочные отношения со странами-членами Организации.

С данным мнением согласился и Эрдоган, отметив, что на март 2021 года у него запланирован визит в Ташкент. Кроме того, турецкий лидер выразил уверенность, что саммит Организации тюркских государств, который примет Узбекистан осенью, будет иметь ключевой значение для вывода деятельности Организации на новый уровень.