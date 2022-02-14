Стамбул, Москва и Дубай вошли топ-10 самых романтичных городов мира

14 фев. 14:27

Американская компания Wethrift составила рейтинг самых романтичных городов мира.

"В пятерку самых романтичных городов мира вошли Лондон, Париж, Барселона, Токио и Нью-Йорк. Москва в рейтинге соседствует со Стамбулом - он на седьмом месте и Дубаем - девятое место", - сообщается в официальном Telegram-канале комплекса экономической политики российской столицы.

Шестое место рейтинга занимает Рим, десятое - Сингапур.

При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как количество ресторанов, парков, достопримечательностей, варианты для совместного времяпрепровождения, спа-салоны и романтические отели, а также количество фото с хештегами города в Instagram.