Жертвами жуткого ДТП в Нур-Султане стали три человека

14 фев. 14:17

Столкновение легковушек Jaс и Lada Priora на 19-м километре трассы Нур-Султан - Кабанбай батыр - Киевка унесло жизнь трех человек, сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.

В ведомстве заявили, что водитель "Приоры" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в 37-летнего владельца автомобиля Jaс.

"В результате ДТП водитель и две пассажирки автомашины Lada Priora, жительницы столицы, скончались на месте. 37-летний водитель автомашины марки Jaс доставлен в медицинское учреждение столицы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК.