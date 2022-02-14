В МИД сообщили о продолжающемся анализе позиций США и НАТО по гарантиям безопасности

14 фев. 13:59

Россия продолжает анализ полученных от США и НАТО ответов на свои предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил на круглом столе в Совете Федерации заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями министерства иностранных дел РФ Олег Постников.

"Мы продолжаем анализ полученных от США и НАТО соображений, формируем наши позиции по дальнейшим действиям", - цитирует его ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что западным столицам ни в коем случае нельзя давать проигнорировать законные озабоченности РФ в отношении того, как они трактуют и реализуют принцип неделимости безопасности, под которым не раз подписались.

Постников акцентировал внимание на том, что "важно жестко стоять на том, что безопасность на глобальном уровне без безопасности России и ее союзников невозможна".

При этом он отметил, что Москва продолжит диалог с Вашингтоном по гарантиям безопасности.



Напомним, 17 декабря 2021 года министерство иностранных дел России представило проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР. 26 января США и НАТО дали письменные ответы России на предложения о гарантиях безопасности.