В Киеве призвали уничтожить Байдена

14 фев. 13:38

СБУ необходимо организовать план по нейтрализации американского лидера Джо Байдена в рамках борьбы с дезинформацией о "вторжении" России, заявил депутат Верховной Рады Илья Кива.

"Если это будет возможно, то необходимо ликвидировать главного сеятеля паники и провокатора войны Джо Байдена", - цитирует политика РИА Новости.

Кива считает, что слова и поступки американского президента угрожают экономике и безопасности Украины.

"Надеюсь, Зеленский пригласил его на Украину именно с этой целью", - добавил депутат.