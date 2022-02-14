Путин встретится с Шойгу, Лавровым и Лукашенко

14 фев. 13:28

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.

"Сегодня президент, помимо других встреч, встретится также с министром иностранных дел Лавровым, министром обороны Шойгу", - приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Песков подтвердил, что российский лидер встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко до конца недели. По его словам, главы государств могут сделать заявление по итогам встречи.

"Да, такая встреча готовится, мы рассчитываем, что до конца недели она состоится", - добавил представитель Кремля.