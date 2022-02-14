В Британии заявили, что Джонсона не уважают не только в собственной стране

14 фев. 13:17

Обозреватели британского издания Daily Mail подвергли критике премьера Бориса Джонсона, который заявил, что намерен "оттащить Россию от края пропасти".

"Как насчет того, чтобы совершить турне по Великобритании и выслушать опасения граждан по поводу будущего страны, который вы вроде как должны управлять?" – задался вопросом пользователь KEM97.

По мнению читателя под ником no1dot, Джонсона не уважают не только в Королевстве, но и в других странах. "Мне кажется, Путин рассмеялся бы Джонсону в лицо", - добавил он.

Комментатор TryAgain_D2 считает, что Джонсону необходимо заставить Киев соблюдать Минские соглашения, а потом потребовать от Вашингтона прекратить попытки решать, откуда странам Европы покупать газ.

"Очень смешно… россияне и украинцы не собираются воевать, тогда зачем Британия и другие подталкивают их к этому?" – поинтересовался пользователь lee leey.

По словам обозревателя под никнеймом JettisonCocoon, "великий государственный деятель Уинстон Джонсон ворвется и предотвратит Третью мировую".

Ранее газета сообщала, что Джонсон запланировал экстренную поездку по Европе для предотвращения войны на Украине.