Украина распродает газ

14 фев. 12:57

Украина экспортировала 162 млн куб м с начала февраля 2022 года, сообщил генеральный директор Оператора газотранспортной системы Украины (ГТС) Сергей Макогон.

По его словам, это связано с аномально теплой погодой и высокими ценами на газ.

"В прошлом году, на 11 февраля, потребление газа в сутки составило почти 152 млн кубометров, в этом году — 106 млн кубометров", - сказал он.

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе на открытии торгов в понедельник на фоне роста напряженности вокруг Украины впервые с конца января поднялась выше $1 000 за тысячу кубометров, общий рост, как свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, составляет около 13,7%.