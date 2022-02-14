Страны G7 могут ввести масштабные санкции в отношении российской экономики

14 фев. 12:51

Страны "Большой семерки" (G7) готовы в случае вторжения России на Украину ввести санкции в отношении РФ. Об этом говорится в заявлении министров финансов G7, размещенном на сайте правительства Великобритании, которая входит в объединение.

"Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь масштабные и незамедлительные последствия для российской экономики", - сказано в тексте.

В заявлении также подчеркивается, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет встречена быстрым и скоординированным силовым ответом, передает ТАСС.

Напомним, "Большая семерка" (G7) - неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.