Wildberries пришел в Узбекистан

14 фев. 12:50

Онлайн-ритейлер Wildberries начинает работать в Узбекистане.

Жители республики получили возможность совершать онлайн-покупки, а также развивать собственный бизнес.

В Узбекистане на Wildberries предлагается порядка 20 млн наименований товаров от российских и международных брендов. Приобрести онлайн можно не только одежду и обувь, но и книги, аксессуары, до электронику, товары для дома и питомцев. В будущем ритейлер расширит ассортимент.

Доставкой товаров займется собственная логистическая служба компании. В республике открываются пункты выдачи заказов Wildberries с примерочными кабинами. Все неподошедшие вещи можно бесплатно вернуть и получить быстрый возврат средств. Первый пункт выдачи уже работает в Ташкенте.

Кроме того, узбекские предприниматели смогут самостоятельно открывать пункты выдачи Wildberries, получая при этом доход до 3,5% с оборота точки.