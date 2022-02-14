Канцлер: ФРГ ожидает от РФ срочных шагов по деэскалации ситуации вокруг Украины

14 фев. 12:23

Правительство Германии ожидает от России срочных шагов по деэскалации ситуации вокруг Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц перед визитом в Киев.

"Нахожусь на пути на Украину. Сегодня в Киеве и завтра в Москве я продолжу переговоры о по-прежнему очень серьезной ситуации на украинских границах. Для меня важно в Киеве заявить Украине о нашей солидарности и поддержке", - говорится в его сообщении, которое опубликовано в Twitter.

По его словам, военная агрессия будет иметь очень серьезные последствия для России. "И в этом мы единодушны с нашими союзниками", - подчеркнул он.