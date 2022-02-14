В хранилищах Европы газа осталось 34%

14 фев. 12:24

Уровень заполненности европейских газохранилищ продолжает падать.

По данным "Газпрома", общий уровень их заполненности на 14 февраля - меньше 34%, при этом в Германии и Франции газа осталось еще меньше.

"В европейских ПХГ осталось менее 10% от закачанного летом газа… Общий уровень заполненности ПХГ Европы - меньше 34%. При этом подземные хранилища Германии и Франции опустошены уже более чем на 2/3", - следует из сообщения компании на странице в Telegram.

На 12 февраля объем активного газа в ПГХ Европы, по данным Gas Infrastructure Europe, был почти на 23% ниже, чем на аналогичный период прошлого года.