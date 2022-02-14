В Минфине учли в концепции регулирования криптовалют озвученные ЦБ риски

14 фев. 12:12

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев рассказал о предложенной Минфином концепции по регулированию криптовалют в стране.

Он подчеркнул, что она отвечает на все риски, о которых говорил Банк России. "Понятное регулирование исключает возможность появления в России параллельной финансовой системы, вводит четкие и понятные правила игры для участников рынка, создает инструменты для защиты прав инвесторов, в том числе, действующих. В случае введения запрета все они автоматически могли бы стать нарушителями закона, а это миллионы людей", - поведал замминистра.

Моисеев акцентировал внимание на том, что запрет криптовалют и майнинга затормозил бы развитие новых технологий и сервисов, привел бы к оттоку высококвалифицированных специалистов за границу, недополучению налоговых поступлений.

По словам замминистра, актуальность регулирования криптовалют обусловлена ростом популярности инвестиций граждан в такие активы и тем, как в целом функционирует этот рынок. Он отметил, что необходимо создать понятные и прозрачные правила для участия граждан и бизнеса в финансовых инструментах крипторынка. "Концепция предусматривает обеспечение прослеживаемости денежных потоков и криптотранзакций, а также идентификацию пользователей. Банки и биржи будут единственным легальным входом на рынок и обязаны будут выполнять все требования антиотмывочного законодательства", - цитирует Моисеева ТАСС.