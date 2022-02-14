В Узбекистане выявили регионы, лидирующие по числу семейных предприятий

14 фев. 12:05

К началу февраля 2022 года в Узбекистане насчитывается 56 547 зарегистрированных семейных предприятий, из которых 52 906 функционируют, сообщает пресс-служба госкомитета статистики Узбекистана.

В ведомстве подчеркнули, что семейный бизнес активнее всего развивается в Самаркандской области - 9 176 предприятий. В тройке также оказались Ферганская (5 808) и Сурхандарьинская (5 445) области. Список замкнула Сырдарьинская область (352 предприятия)

Ранее Шавкат Мирзиеев объявил о принятии дополнительных мер для развития семейного предпринимательства и расширения источников доходов населения.