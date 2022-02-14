В России за сутки выявили свыше 180 тыс случаев коронавируса

14 фев. 11:58

В России за минувшие сутки выявлено 180 456 новых случаев коронавируса.

Больше всего новых случаев в Санкт-Петербурге - 11 384, Московской области - 6 398, Москве - 9 616. В Краснодарском крае новых случаев 3 554, в Ставропольском крае - 1 705, в Крыму - 1 053, в Дагестане - 582, в Чечне - 150, в Адыгее - 530, в Кабардино-Балкарии - 501, в Карачаево-Черкесии - 378, в Ингушетии - 379, в Северной Осетии - 207.

Общее число инфицированных в России достигло 14 313 965 человек.

Госпитализированы 10 451 человек с COVID-19, это на 17,4% меньше, чем накануне.

Выздоровели за сутки 97 185 человека, за все время - 11 333 044 человека.

Умерли за сутки 683 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 340 931.