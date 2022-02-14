В Ставрополе заработает Центр радионуклидной терапии

14 фев. 11:46

Современный центр радионуклидной терапии появится на базе третьей городской больницы в Ставрополе. Главные направления – лечение тиреотоксикоза, рака щитовидной железы и его отдаленных метастазов, терапия метастатических костных очагов.

В пресс-службе администрации Ставрополя отметили, что первых пациентов в центре смогут принять в 2024 году. Уточняется, что пациентами центра смогут стать не только жители Ставрополя, но и соседних населенных пунктов.

По словам главы города Ивана Ульянченко, реализация проекта позволит создать более 50 новых рабочих мест и обеспечит налоговые поступления в бюджет.