Президент Азербайджана открыл инфраструктурные объекты в Агдамском районе (ФОТО)

14 фев. 11:40

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева накануне посетили Агдамский район.

В регионе первые лица Азербайджана приняли участие в открытии новых подстанций "Агдам-1", "Агдам-2", а также Центра цифрового управления Региональной электросети "Карабах", пишет АзерТАдж.

Как рассказал президент Открытого акционерного общества "Азерэнержи" Баба Рзаев, 35 км линии электропередачи были проложены от подстанции "Хындырыстан" для подключения освобожденного от оккупации Агдамского района к общей энергосистеме Азербайджана. Линия прошла над практически полностью заминированной территорией.

Также в Агдам была проложена линия скоростного интернета с самой высокой передающей способностью.

Агдам стал первым регионом Азербайджана где создан Региональный центр цифрового управления Карабахской и Восточно-Зангезурской электросети.

Ильхам Алиев Карабахском региональном центре цифрового управления открыл современную электрическую подстанцию "Агдам-1", откуда можно контролировать технические показатели оборудования на любом предприятии, входящем в структуру "Азерэнержи".

Также на территории Карабахского центра цифрового управления построены склад, участок ремонта электрического оборудования, гараж для машин и механизмов специального назначения, общежитие для инженеров.

На территории площадью 2,5 га вокруг подстанции "Агдам-1" и Центра цифрового управления созданы полоса озеленения и фруктовый сад с оросительной системой.

Полностью цифровизированная подстанция "Агдам-2" построена в направлении расположенного вблизи Аскерана села Шелли Агдамского района. На подстанции создана и синхронизирована с центральной системой SCADA "Азерэнержи" система микро-SCADA, отвечающая современным требованиям.

Президент Ильхам Алиев ввел в действие подстанцию "Агдам-2" посредством дистанционно управляемой диспетчерской системы управления SCADA.

Также по время поездки азербайджанского лидера в Агдамский районы был заложен фундамент гостиницы Park Forest Hotel Aghdam, фундамент жилого комплекса на 209 квартир, фундамент Агдамской центральной районной больницы.