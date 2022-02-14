В Кабардино-Балкарии разрушили финансовую пирамиду

14 фев. 11:33

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о том, что правоохранители Кабардино-Балкарии пресекли деятельность финансовой пирамиды, в которую около 3 тыс граждан вложили более 900 млн рублей.

Установлено, что финансовая пирамида была создана злоумышленниками в 2020 году. "Сообщники размещали в интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты. При этом потенциальным вкладчикам обещали доход в размере почти 100% от суммы вклада", - сказала она, отметив, что выплаты осуществлялись за счет средств, поступивших от новых клиентов, а затем прекратились.

"Таким образом, были привлечены безналичные денежные средства почти 3 тысяч граждан на общую сумму свыше 915 млн рублей", - приводит слова Волк ТАСС.

По факту задержаны 18 человек, в том числе пятеро предполагаемых организаторов криминальной схемы, еще двое находятся в розыске.