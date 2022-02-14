Ильхам Алиев призвал бизнесменов инвестировать в Карабах

14 фев. 11:28

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе визита в Агдамский район призвал азербайджанских предпринимателей инвестировать в освобожденные территории республики в Карабаха и Восточном Зангезуре.

"Я призываю азербайджанских бизнесменов приехать в Агдам и инвестировать как в этот район, так и в другие освобожденные территории Азербайджана", - сказал глава государства.

Алиев подчеркнул, что в Азербайджане созданы прекрасные условия для бизнеса и предпринимателей.

"Государство поддерживает предпринимателей и оказывает им морально-политическую поддержку, а также предоставляет льготные кредиты. Безусловно, реализация инфраструктурных проектов в регионах создает прекрасные возможности и для предпринимательства. Поэтому азербайджанские бизнесмены должны приехать на освобожденные территории и построить здесь предприятия, создать рабочие места, - отметил президент, добавив, что только таким образом удастся возродить земли.