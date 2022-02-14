Омар Хайям и Цветаева - с кем из писателей россияне хотели бы сходить на свидание

14 фев. 10:48

Исследователи выяснили, с кем из писателей россияне и россиянки хотели бы отправиться на свидание. Опрос ко Дню всех влюбленных провели совместно сервис электронных и аудиокниг в России и странах СНГ "Литрес" и приложение для знакомств Mamba.

"Самым желанным спутником среди классиков российские женщины назвали Сергея Есенина, провести с ним романтический вечер хотят 40% респонденток. На втором месте - персидский философ и поэт Омар Хайям. Его результат - 32%. На третьем - культовый писатель XX века Михаил Булгаков (29%). Замыкают пятерку лидеров Александр Пушкин (28%) и Александр Дюма (23%)", - рассказали в пресс-службе "Литрес".

Среди современников россиянки предпочли Пауло Коэльо (30%), Стивена Кинга (27%), Бориса Акунина (24%), Харуки Мураками (12%) и Виктора Пелевина (11%).

"Мужчины же из классических представительниц русской и зарубежной литературы чаще всего выбирали Марину Цветаеву, за нее свои голоса отдали 35% опрошенных. На втором месте - еще одна выдающаяся поэтесса Серебряного века Анна Ахматова (28%). На третьем - английский автор детективной прозы Агата Кристи (26%). На четвертой и пятой строчке - Агния Барто и Мэри Шелли", - поделились аналитики.

Также россияне сообщили о желании сходить на свидание с Александрой Марининой (19%), Джоан Роулинг (18%), Дарьей Донцовой (17%), Мариной Степновой (15%) и Татьяной Устиновой (14%).