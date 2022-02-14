Названы лучшие регионы России по качеству жизни

14 фев. 10:18

Составлен регион российских регионов по качеству жизни в 2021 году, пишет РИА Новости.

В тройку лидеров традиционно вошли Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Следом расположился Татарстан, замыкает пятерку лучших регионов Краснодарский край. В 2020 году Кубань занимала шестое место рейтинга.

В топ-10 регионов по качеству жизни вошли Белгородская и Ленинградская области, ХМАО, Самарская и Нижегородская область. Эти десять регионов отличаются высоким уровнем экономического развития - на них приходится около 50% суммарного ВРП субъектов России, в этих регионах проживает 32% всего населения страны.

Последняя десятка рейтинга выглядит так: Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Курганская область, Бурятия, Калмыкия, Алтай, Забайкальский край, Ингушетия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тыва.