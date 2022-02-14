Талибы направили к границе с Узбекистаном и Таджикистаном 10 тысяч вооруженных боевиков

14 фев. 9:53

Движение "Талибан" (запрещено в РФ), находящееся у власти в Афганистане, направляет в приграничные с Таджикистаном и Узбекистаном районе 10 тыс вооруженных боевиков.

"10-тысячная мощная армия, вооруженная самой современной техникой системы НАТО и США, дислоцированная в северных и северо-восточных провинциях страны, примет меры против любого вооруженного действия", - написал в понедельник в Twitter начальник генштаба вооруженных сил талибов Кари Фасихуддин Фитрат.

Он подчеркнул, что "в кратчайшие сроки боевые самолеты будут готовы и поддержат эту мощную силу".

Боевики размещены в провинциях Афганистана Балх (граничит с Узбекистаном), Кундуз, Тахар и Бадахшан (граничат с Таджикистаном).