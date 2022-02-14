"Шанс есть": Кремль оценил отношения России и США

14 фев. 9:37

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что плюсом в работе с нынешней администрацией США можно назвать наличие определенных каналов для диалога, в то время, как несколько лет назад диалог был на нуле.

"В диалоге находятся главы государств, идут диалоги по другим направлениям. Это – плюс. Это – плюс, потому что вы знаете, буквально пару лет назад и диалог-то у нас был на нуле, как таковых контактов не было", - сказал представитель официальной Москвы.

В то же время, по словам Пескова, в остальном, к сожалению, в двусторонних отношениях можно говорить только о минусе.